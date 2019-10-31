В Самаре на Мориса Тореза водитель «Гранты» при повороте не пропустил Kia: пострадали двое малышей

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-31T13:34:36+03:00

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Утром в четверг, 31 октября, на улице Мориса Тореза в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Там примерно в 10:10 столкнулись «Лада Гранта» и Kia. По версии полицейских, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки.

- 28-летний водитель «Гранты» начал поворачивать налево в сторону переулка Водителей. При этом он не пропустил иномарку под управлением 24-летней девушки, которая ехала в прямом направлении, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два ребенка 2016 и 2018 годов рождения. Они находились в детских удерживающих устройствах в «Гранте». Насколько серьезные травмы получили малыши, пока не известно. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU