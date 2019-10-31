2019-10-31T13:56:55+03:00
Общество

Самарцы теперь смогут покупать билеты на электрички через мобильное приложение

Воспользоваться сервисом смогут владельцы смартфонов на базе iOS и Android
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Электронные билеты будут продавать в электрички только по трем маршрутамЭлектронные билеты будут продавать в электрички только по трем маршрутамФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жители Самарской области теперь смогут купить билет на электричку через мобильное приложение. Называется сервис «РЖД пассажирам». Благодаря ему можно будет приобрести билеты на пригородные поезда, которые ездят по маршрутам СамараСызрань-1, Самара — Похвистнево и Самара — Жигулевское море.

- В приложении можно оформить разовые билеты «туда» / «туда и обратно» (полные и детские). Они будут отображаться на экране в виде штрихкода. Воспользоваться приложением могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Как отмечают в организации, штрихкоды нужно будет прикладывать к сканеру на турникетах или предъявлять кассирам-контролерам. Билеты в приложении будут продавать без наценок. Продажа будет открываться за 10 суток до отправления поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре Парад Памяти «подвинет» сельхозярмарку с площади Куйбышева
Всего 4,8 балла из 10: Самарская область попала в антилидеры рейтинга по уровню счастья
Талантливые тольяттинцы получат стипендию "Импульс"
В Самаре на Мориса Тореза водитель «Гранты» при повороте не пропустил Kia: пострадали двое малышей
В Самарской области 20,5 тысячам пенсионеров сохранят право на получение ЕДВ
Средневолжская газовая компания обеспечила газификацию дома для детей-сирот в Хворостянском районе.
В Нефтегорском районе на «встречке» столкнулись грузовик и легковушка: погибли два человека
В Сызрани гололедица и снегопад «столкнули» на мосту несколько автомобилей
Встретили во всеоружии: ночью с первым снегом в Самаре боролись 82 машины и 34 рабочих
Из Самары по понедельникам начнут летать самолеты до Еревана
Под присмотром президента: самарский губернатор подписал двустороннее соглашение с венграми
Пять гандболисток «Лады» попали в заявку сборной России на чемпионат мира
«АКОМ» - лидер отрасли автомобильного машиностроения в перечне производителей Минпромторга РФ
Стало известно, где может находиться пропавший уфимец с двумя детьми
Самарцы стали контролировать детей в четыре раза чаще
«Островки безопасности» станут заметнее в городском пространстве Самары
Не будет задержек на повороте: в Самаре изменили режим работы светофоров на Московское шоссе/Советской Армии
Самарцам стало выгодно лечить зубы после дня рождения
В Самарской области 14-летний подросток на «Ниве» сбил свою ровесницу
Волейболисты «Новы» уступили новосибирскому «Локомотиву» в матче чемпионата России
В Самаре будут судить полицейского, который хотел 100 тысяч рублей от своего друга из "Макдональдса"