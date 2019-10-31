Самарцы теперь смогут покупать билеты на электрички через мобильное приложение

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-31T13:56:55+03:00

Электронные билеты будут продавать в электрички только по трем маршрутам Фото: Архив "КП"

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Жители Самарской области теперь смогут купить билет на электричку через мобильное приложение. Называется сервис «РЖД пассажирам». Благодаря ему можно будет приобрести билеты на пригородные поезда, которые ездят по маршрутам Самара — Сызрань-1, Самара — Похвистнево и Самара — Жигулевское море.

- В приложении можно оформить разовые билеты «туда» / «туда и обратно» (полные и детские). Они будут отображаться на экране в виде штрихкода. Воспользоваться приложением могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Как отмечают в организации, штрихкоды нужно будет прикладывать к сканеру на турникетах или предъявлять кассирам-контролерам. Билеты в приложении будут продавать без наценок. Продажа будет открываться за 10 суток до отправления поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU