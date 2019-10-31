Самарцы теперь смогут покупать билеты на электрички через мобильное приложение
Жители Самарской области теперь смогут купить билет на электричку через мобильное приложение. Называется сервис «РЖД пассажирам». Благодаря ему можно будет приобрести билеты на пригородные поезда, которые ездят по маршрутам Самара — Сызрань-1, Самара — Похвистнево и Самара — Жигулевское море.
- В приложении можно оформить разовые билеты «туда» / «туда и обратно» (полные и детские). Они будут отображаться на экране в виде штрихкода. Воспользоваться приложением могут обладатели смартфонов на базе iOS и Android, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
Как отмечают в организации, штрихкоды нужно будет прикладывать к сканеру на турникетах или предъявлять кассирам-контролерам. Билеты в приложении будут продавать без наценок. Продажа будет открываться за 10 суток до отправления поезда.
ИСТОЧНИК KP.RU