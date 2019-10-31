2019-10-31T14:01:53+03:00
Общество

Талантливые тольяттинцы получат стипендию "Импульс"

Эта программа работает при поддержке ПАО «Тольяттиазот» – крупнейшего производителя аммиака в России
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Программа работает с 1917 годаПрограмма работает с 1917 года
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В Тольятти происходит очередное распределение стипендии "Импульс" на 2019/2020 годы. Заявки подали уже 14 ребят: это восемь юных музыкантов, трое вокалистов и трое художников. Сейчас победителей определяет экспертный совет стипендиальной программы. Проект поддерживают ПАО «Тольяттиазот» – крупнейший производитель аммиака в России, благотворительный фонд «Небезразлично» и Тольяттинская филармония. Стипендию будут выплачивать в течение 10 месяцев.

- Фонд стипендии формируется от продажи билетов на выступления известных в России и за рубежом исполнителей и коллективов, концерты которых регулярно организует ТОАЗ при поддержке фонда «Небезразлично» и Тольяттинской филармонии. Многие из артистов выступают в Тольятти впервые, - сообщили организаторы проекта.

Новый сезон программы в текущем году открыли гастроли Московского городского творческого коллектива - Музыкального театра «Надежда». Также в рамках программы в ДК «Тольяттиазот» состоялось выступление популярного самарского дуэта поэта Романа Мнацаканова и пианиста Павла Куприянова, а в декабре состоится концерт ансамбля Russian acapella Band из Москвы.

Участниками проекта могут стать граждане РФ не старше 25 лет, они должны иметь достижения в области культуры и обучаться по направлениям: музыка, ИЗО, театральная деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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