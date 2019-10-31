Всего 4,8 балла из 10: Самарская область попала в антилидеры рейтинга по уровню счастья

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-31T14:19:34+03:00

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Стало известно, насколько счастливыми себя чувствуют жители Самарской области. Опрос, который провел сервис по поиску работы hh.ru, показал, что самарцы получают мало удовольствия от жизни. Они оценили свой уровень счастья на 4,8 балла из 10. Из-за чего Самарская область расположилась на 26 месте рейтинга российских регионов из 28.

- Женщины чувствуют себя счастливее мужчин: 5,5 против 4,9 баллов. Люди с высшим образованием оценивают свой уровень счастья на 5,3 баллов, а люди со средним и средним специальным образованием - на 5 и 4,9 баллов. Люди старше 55 лет оценили свое счастье на 6,3 балла, а люди от 18 до 24 лет — на 4,8 балла, - рассказали исследователи.

Самыми счастливыми себя считают те, кто занят в медицине и фармацевтике (6,1 балл), на втором месте — госслужащие (5,9 баллов). Меньше всего своей жизнью удовлетворены сотрудники сферы автобизнеса (4,4 балла) и рабочий персонал (4,7 балла).

Отметим, что в лидеры рейтинга по счастью вырвались Ханты-Мансийской автономный округ, Краснодарский край и Томская область. А вот в конце списка оказался Ставропольской край.

ИСТОЧНИК KP.RU