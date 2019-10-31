В Самаре Парад Памяти «подвинет» сельхозярмарку с площади Куйбышева

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-31T14:39:46+03:00

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В Самаре решили перенести сельскохозяйственную ярмарку с площади имени В.В. Куйбышева. Ее разместят на новом месте из-за проведения 7 ноября Парада Памяти.

- С пятницы, 1 ноября, ярмарка начнет работать возле музея имени П.В. Алабина. Режим работы останется прежним: пятница, суббота и воскресенье с 9:00 до 18:00, - сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Напомним, что в городе работают и другие сельхозярмарки: перед ДК «Октябрь» в поселке Мехзавод и на пересечении улиц Кряжской и Уральской. Они будут работать до конца ноября 2019 года. А вот ярмарки на пересечении улиц Киевской и Тухачевского и на пересечении улиц Революционной, Митирева и Московского шоссе, то они будут открыты круглый год. В ближайшее время там установят арочные шатры, которые должны простоять до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU