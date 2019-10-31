Самарская сетевая компания повысила надежность энергоснабжения Кинеля

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-31T14:53:01+03:00

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В Кинеле специалисты Самарской сетевой компании завершили ремонтные работы на подстанции напряжением 35/10/6 кВ «Юлия». Этот энергообъект обеспечивает электроснабжение жителей города, а также таких социально значимых объектов, как водоканал, котельные, нефтебаза, поликлиники, школы, детский сад, военная часть «Бобровка» и т.п. – всего порядка 6 000 потребителей.

В рамках проведенных работ энергетики заменили на подстанции один из двух трансформаторов мощностью 6,3 МВА, прослуживший почти 30 лет и выработавший свой ресурс. Новое оборудование изготовлено отечественным производителем - заводом «Тольяттинский трансформатор». Плановый срок его работы составляет 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU