2019-10-31T15:07:46+03:00
Общество

«Тольяттиазот» признали лучшим в Самарской области предприятием по производительности труда

Также компания улучшила свои позиции в общероссийском рейтинге
Илона МАЙСКАЯ
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На предприятии хорошо развита система наставничества для молодых специалистовНа предприятии хорошо развита система наставничества для молодых специалистов
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Крупнейший производитель аммиака в России ПАО «Тольяттиазот» стал лучшим в Самарской области по производительности труда. Рейтинг был составлен деловым порталом «Управление производством». В общероссийском рейтинге, куда вошли 100 промышленных компаний России, «ТОАЗ» занял 83 место. По сравнению с прошлым годом предприятие заметно улучшило свои показатели. Тогда оно расположилось на 91 строчке.

- Результаты рейтинга отражают эффект программы трансформации, которая не первый год реализуется на «ТОАЗе». Повышение производительности труда является целью одного из национальных проектов, предложенных президентом России Владимиром Путиным, поэтому отрадно, что наше предприятие лидирует по данному показателю в Самарской области, - отметила заместитель гендиректора – директор по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Татьяна Ефремова.

Как отмечают в компании, в последние годы на «ТОАЗе» внедряются новые правила взаимодействия среди сотрудников, а также ведутся программы по обучению персонала смежным производственным профессиям и обновление мощностей предприятия. Также на «ТОАЗе» активно применяется система наставничества, в рамках которой обучение новичков проходит прямо на рабочем месте и в рабочее время. К слову, тем сотрудникам, которые решили стать наставниками и прошли специальное обучение, предусмотрены надбавки. Их размер зависит от количества стажеров и качества подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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