2019-10-31T15:13:45+03:00
Умные вещи

МегаФон – цифровой партнер чемпионата мира по программированию ICPC

Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата
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МегаФон стал цифровым партнером студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который в июне 2020 г. впервые примет Москва. Компания создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi.

Чемпионат ICPC существует с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов более трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге, в 2014 г. – в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. является МФТИ.

В сентябре Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева стал одной из площадок квалификационного этапа Чемпионата. Трое самарских участников, представляющий Самарский Университет уже прошли в полуфинал соревнований.

Инфраструктура, созданная МегаФоном в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.

МегаФон обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 г.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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