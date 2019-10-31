В Самаре подшипниковый завод «заставили» выплатить своим сотрудникам почти 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-31T15:27:58+03:00

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В Самаре подшипниковый завод, который в апреле прошлого года признали банкротом, вновь уличили в неуплате зарплаты своим работникам. По последним данным, предприятие накопило долг почти в 4 млн рублей.

- Проверка показала, что 80 работников завода и 70 уволенных сотрудников не получили заработную плату за первую половину октября этого года на общую сумму более 3,8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство вынесло в адрес конкурсного управляющего представление, а в отношении юридического лица возбудило административное дело. Только после этого долги по зарплате перед работниками были погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU