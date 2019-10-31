2019-10-31T16:22:28+03:00
Общество

На «СИБУР Тольятти» обсудили возможности сотрудничества с Российско-Германской внешнеторговой палатой

Генеральный директор предприятия рассказал гостям о производственной площадке и видах выпускаемой продукции
Поделиться:
Изменить размер текста:

Гости из Российско – Германской внешнеторговой палаты побывали на предприятии СИБУРТольятти. Возможности производственной площади и выпускаемую продукцию им презентовал генеральный директор Юрий Морозов. В свою очередь представители австрийских и немецких компаний представили свои проекты. Некоторые из них пересекаются с интересами предприятия.

- Задача Российско-германской внешнеторговой палаты – содействовать развитию двухсторонних экономических отношений между Россией и Германией, поддерживать интенсивные контакты между немецкими и российскими организациями, отраслевыми министерствами. На сегодняшний день в нашем объединении около 900 компаний, - поделился информацией директор по региональным вопросам ВТП Сергей Быков.

Гости смогли познакомиться с особенностями работы предприятия в различных сферах. Особенно оценили они положительный опыт дуального обучения со средне-специальными учебными заведениями, который реализуется на тольяттинской площадке. В финале встречи участники обменялись контактами и решили продолжить общение уже более предметно в рамках действующей системы B2B.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре запретят остановку и стоянку транспорта на улице Советской Армии
НА «СИБУР Тольятти» обсудили возможности сотрудничества с Российско-Германской внешнеторговой палатой
Правнук объяснил, как 94-летняя бабушка оказалась одна в дачном доме под Тольятти
В Самаре завершили расследование дела бывшего главы Фонда капремонта
Как прошел Юнармейский марш Калашникова в Самаре 2019
В Самаре подшипниковый завод «заставили» выплатить своим сотрудникам почти 4 млн рублей
МегаФон – цифровой партнер чемпионата мира по программированию ICPC
«Тольяттиазот» признали лучшим в Самарской области предприятием по производительности труда
Самарская сетевая компания повысила надежность энергоснабжения Кинеля
В Самаре Парад Памяти «подвинет» сельхозярмарку с площади Куйбышева
Всего 4,8 балла из 10: Самарская область попала в антилидеры рейтинга по уровню счастья