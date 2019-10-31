На «СИБУР Тольятти» обсудили возможности сотрудничества с Российско-Германской внешнеторговой палатой

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-31T16:07:57+03:00

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Гости из Российско – Германской внешнеторговой палаты побывали на предприятии СИБУР – Тольятти. Возможности производственной площади и выпускаемую продукцию им презентовал генеральный директор Юрий Морозов. В свою очередь представители австрийских и немецких компаний представили свои проекты. Некоторые из них пересекаются с интересами предприятия.

- Задача Российско-германской внешнеторговой палаты – содействовать развитию двухсторонних экономических отношений между Россией и Германией, поддерживать интенсивные контакты между немецкими и российскими организациями, отраслевыми министерствами. На сегодняшний день в нашем объединении около 900 компаний, - поделился информацией директор по региональным вопросам ВТП Сергей Быков.

Гости смогли познакомиться с особенностями работы предприятия в различных сферах. Особенно оценили они положительный опыт дуального обучения со средне-специальными учебными заведениями, который реализуется на тольяттинской площадке. В финале встречи участники обменялись контактами и решили продолжить общение уже более предметно в рамках действующей системы B2B.

ИСТОЧНИК KP.RU