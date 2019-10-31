2019-10-31T16:59:50+03:00
Спорт

«Задача на сезон - все выигрывать»: баскетболистки «Самары» дебютируют в Суперлиге-2

Первый свой матч в чемпионате девушки проведут уже в эти выходные
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Женская команда баскетбольного клуба «Самара», которая была создана только этим летом, дебютирует в Суперлиге-2. Она проведет свои первые матчи в чемпионате уже в эти выходные, 2 и 3 ноября, сообщает пресс-служба клуба.

- Надеюсь, мы хорошо подготовились к первым матчам. У нас было много времени поработать над ошибками и найти лучшее взаимопонимание друг с другом. Будем стараться выиграть, тем более и на сезон у нас задача — все выигрывать. Хочется попасть в призы, хочется медалей! - поделилась форвард команды Яна Митрофанова.

Так, в эти выходные самарские девушки сыграют против «Динамо-Энергия» из Иваново, а 6-7 ноября им предстоит сразиться со «Спартаком-2» из Ногинска. Обе встречи пройдут в СК СамГТУ на улице Лукачева, 27а. Начало в 17 часов

ИСТОЧНИК KP.RU

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