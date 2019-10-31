А вдруг кирпич на голову? Горадминистрацию обязали снести заброшки в Промышленном районе

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-31T17:04:38+03:00

Прокуратура и власти не смогли договориться между собой и спор решали в суде

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Ленинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры Промышленного района Самары о сносе заброшенных зданий сразу по нескольким адресам:ул.Свободы, 118а, несколько строений на Московском шоссе, плюс дом, который располагается по очень странному для самарцев адресу: Томашев колок, 25. Это район частного сектора на пересечении ул. 22 Патрсъезда и пр.Карла Маркса.

В надзорном ведомстве объяснили: по сути все указанные в их иске здания уже разрушены, там никто не живет, но "останки" до сих пор не убраны, что создает условия для проживания на руинах маргиналов и опасность для жилых домов, которые могут пострадать от случайного пожара в одном из этих мест.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал департамент управления имуществом Самары окончательно снести заброшки и вычистить территорию от строительного мусора.

Прокуроры обещают взять на контроль исполнение суда, однако как долго будет длиться поиск подрядчика и очистка территории, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU