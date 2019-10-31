«Где постоим?» Из-за снегопада Самару сковали километровые пробки

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-31T19:11:27+03:00

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Первый серьезный снегопад этой осени привел к тому, что этим вечером Самара встала в серьезных пробках.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, наиболее серьезные заторы сейчас наблюдаются на ул.Авроры от Московского шоссе до кольца с ул.Антонова-Овсеенко, на ул.Советской Армии от Ново-Садовой до Московского шоссе, на ул.Ново-Вокзальной от ул.Ново-Садовой до Московского шоссе –здесь скорость движение не превышает 3-5 км в час. Придется постоять перед мостом в старом городе – здесь пробка в обе стороны. Горит красным Южное шоссе – практически всю дорогу до Южного города автомобилистам придется ползти еле-еле. Ситуацию осложняет ДТП на пересечении с ул.Промышленности.

- Южка, напротив Амбара, за 40 минут продвинулись на сто метров, видимо первый снег даёт о себе знать, - пишет Владимир Силкин в соцсетях.

- Как какие-нибудь осадки, Самара вся встаёт, так всегда, - комментирует Анастасия Захарова.

Самарцы высказывают опасения – что же будет утром, когда ночной мороз превратит лужи на дорогах в лед? Но городские власти заверяют, что готовы к снегопадам и гололеду. У большинства коммунальных машин сменили навесное оборудование; пескоразбрасыватели заправлены топливом и загружены реагентами для противогололедной обработки. В распоряжении коммунальщиков в общей сложности имеется 24 единицы пескоразбрасывателей. Только за предыдущую ночь они использовали 9,8 тонн «Бионорда» и 10 тонн песчано-соляной смеси. А на участках со сложным рельефом возле дорог установлены несколько десятков ящиков с песчано-соляной смесью – около остановок, мостов и путепроводов с крутыми подъемами и спусками. Водители могут самостоятельно разбрасывать эту смесь по дороге в случае необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU