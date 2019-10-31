«Высаживают пассажиров и не возвращают деньги»: из-за гололеда автобусы не могут проехать на Красную Глинку

31 Окт. 20:13 2019-10-31T20:17:54+03:00

Автобусы не могут проехать по гололеду и людям приходится идти пешком. Фото: Соцсети

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Выпавший снег принес немало хлопот жителям Красной Глинки. Из-за сложной дорожной ситуации автобусы не могут проехать в поселок. Сразу три автобуса высадили пассажиров на остановке «Дома Эмо» и отказались ехать дальше.

- Глинка как всегда отрезана от города, сегодня 3 автобуса с людьми высадили и деньги не вернули на остановке «Дома Эмо». Просто сказали – выходите, автобус дальше не поедет, - жалуется в соцсети Валентина Кондратова. - Как люди будут добираться до дома - никого не волнует. А на улице очень скользко, передо мной человек упал и покатился с горы. Я не доехала 3 остановки, а каково было тем, кому на Батайскую надо было или просто до Глинки доехать??

Предприятие-перевозчик «СамараАвтоГаз» заявило, что во всем виноват гололед.

- На Красной Глинке действительно сложности с передвижением, автобусы не могут проехать – очень скользко! – прокомментировали в пресс-службе «СамараАвтоГаз». – Вызвали помощь – обработку дорожного покрытия от дорожных служб.

Кроме того, по заявлению перевозчика, движению препятствовали фуры, которые не могли разъехаться. Сейчас автобусы по-прежнему ждут спецтехнику, которая поможет продолжить движение на этом участке.

- Факт высадки людей вне остановок не подтверждаем. Действительно там гололёд, особенности дороги, накат.. Выслали туда технику. В течение часа проблему решат, - прокомментировали в горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU