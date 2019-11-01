2019-11-01T08:59:54+03:00
Общество

В Самарской области разработают программу по модернизации первичной медицинской помощи

Такое поручение региону и другим субъектам РФ дал президент Владимир Путин
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг, 31 октября, принял участие в заседании Госсовета по теме здравоохранения, который провел президент РФ Владимир Путин. На нем обсуждались проблемы и перспективы развития отрасли, в частности, развитие первичной медицинской помощи. Глава государства отметил, что на этот блок постоянно поступают жалобы жителей — плохие условия, очереди и нехватка врачей, поэтому он поручил модернизировать его.

- Здравоохранение – это тема, которая крайне актуальна для абсолютного большинства жителей России и Самарской области. Неслучайно была выбрана группа именно первичного звена, здесь мы фиксируем наибольшее недовольство людей, - отметил Дмитрий Азаров.

Чтобы улучшить первичное звено здравоохранения, главам регионов нужно ликвидировать дефицит кадров, увеличить доступность поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных районах, а также повысить качество медицинских услуг и заработную плату работникам. В Самарской области эта работа уже идет. До конца 2020 года в регионе появятся 32 ФАПа, также оптимизируется процедура прохождения диспансеризации, внедряются электронные сервисы по записи на прием, ведется дооснащение детских поликлиник необходимым оборудованием, ведется строительство и ремонт медучреждений, закуплены 20 машин «Нива» для сельских поликлиник, начали применяться телемедицинские консультации. Кроме того, в бюджете региона предусмотрены средства на оплату труда медиков. В этом году было решено направить 800 млн рублей в фонд заработной платы врачам и среднему медперсоналу.

Президент поручил губернаторам до 10 января 2020 года разработать свои региональные программы по модернизации первичного звена и до 1 июля принять их. Правительством предусмотрено дополнительное финансирование на обновление отрасли — 150 млрд рублей до 2022 года. Не исключено, что эти средства в дальнейшем будут увеличены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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