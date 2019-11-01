В Тольятти женщина на Kia влетела в световую опору и попала в больницу
В четверг, 31 октября, на улице Кунеевской в Тольятти произошло ДТП. Там примерно в 00:15 47-летняя женщина на Kia Sportage влетела в фонарный столб.
- Автомобилистка двигалась со стороны улицы Баныкина в направлении улицы Громовой. В пути следования она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехала на световую опору, стоящую слева, а потом на бордюрный камень справа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося автомобилистка получила травму головы. Женщину госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU