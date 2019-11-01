2019-11-01T09:38:34+03:00
Происшествия

В Тольятти женщина на Kia влетела в световую опору и попала в больницу

Сейчас полицейские разбираются в деталях аварии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина наехала на опору, а потом влетела в бордюрЖенщина наехала на опору, а потом влетела в бордюрФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 31 октября, на улице Кунеевской в Тольятти произошло ДТП. Там примерно в 00:15 47-летняя женщина на Kia Sportage влетела в фонарный столб.

- Автомобилистка двигалась со стороны улицы Баныкина в направлении улицы Громовой. В пути следования она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехала на световую опору, стоящую слева, а потом на бордюрный камень справа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося автомобилистка получила травму головы. Женщину госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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