В Тольятти женщина на Kia влетела в световую опору и попала в больницу

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-01T09:38:34+03:00

Женщина наехала на опору, а потом влетела в бордюр Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В четверг, 31 октября, на улице Кунеевской в Тольятти произошло ДТП. Там примерно в 00:15 47-летняя женщина на Kia Sportage влетела в фонарный столб.

- Автомобилистка двигалась со стороны улицы Баныкина в направлении улицы Громовой. В пути следования она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и наехала на световую опору, стоящую слева, а потом на бордюрный камень справа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося автомобилистка получила травму головы. Женщину госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU