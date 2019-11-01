2019-11-01T10:02:17+03:00
Общество

До стадиона «Самара Арена» в день матча «Крылья Советов» - «Рубин» запустят трамвай S5

Трамвай будет курсировать от Барбошиной поляны и от улицы Тухачевского
Анастасия ФИЛАТОВА
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Первый трамвай до стадиона поедет в 14:28Первый трамвай до стадиона поедет в 14:28Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В понедельник, 4 ноября, в 17:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 15 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Рубин». По традиции болельщиков до спортобъекта повезут трамваи S5. Они будут работать в двух вариантах: длинном - от улицы Тухачевского и коротком - от Барбошиной поляны.

- Трамваи S5 начнут движение от остановки «улицы Тухачевского» в сторону стадиона «Самара Арена» в 14:28. Они будут курсировать с интервалом 8-10 минут. Они закончат доставку пассажиров до стадиона в 17:45. Движение трамваев S5 возобновится в 19:30, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Также в этот день будут работать трамваи № 11 и 12. До «Самара Арены» они будут ездить до 15:30, а позже - до остановки «Барбошина поляна». Также до стадиона можно будет добраться и на других автобусных и трамвайных маршрутах, но в этом случае придется преодолеть часть пути либо пешком, либо пересесть на другой транспорт.

После завершения матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») подадут дополнительные автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67, а на остановку 2-ой проезд в районе стоянки такси - автобусы № 50. Для тех, кто отправится на стадион на личном транспорте, будет доступна Северная парковка, а обладатели специального разрешения смогут воспользоваться Южной парковкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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