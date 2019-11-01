2019-11-01T10:18:56+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч заработала новая долгосрочная парковка на 180 мест

Пассажиры смогут оставить там свои автомобили на неделю и даже больше
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новая парковка будет работать в формате low costНовая парковка будет работать в формате low costФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В самарском аэропорту Курумоч в пятницу, 1 ноября, открылась новая долгосрочная парковка. Она будет работать в формате low cost.

- Стоимость одного парковочного места за одну неделю составит 1500 рублей. За каждые последующие сутки придется доплачивать 100 рублей. Минимальный срок хранения автомобиля — 7 дней, - сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Парковка расположилась рядом с многоэтажным парковочным комплексом слева от VIP-терминала. Она рассчитана на 180 мест. Как отмечают в аэропорту, новая парковка предназначена для пассажиров, которые отправляются в длительное путешествие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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