В аэропорту Курумоч заработала новая долгосрочная парковка на 180 мест
В самарском аэропорту Курумоч в пятницу, 1 ноября, открылась новая долгосрочная парковка. Она будет работать в формате low cost.
- Стоимость одного парковочного места за одну неделю составит 1500 рублей. За каждые последующие сутки придется доплачивать 100 рублей. Минимальный срок хранения автомобиля — 7 дней, - сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.
Парковка расположилась рядом с многоэтажным парковочным комплексом слева от VIP-терминала. Она рассчитана на 180 мест. Как отмечают в аэропорту, новая парковка предназначена для пассажиров, которые отправляются в длительное путешествие.
ИСТОЧНИК KP.RU