2019-11-01T10:55:57+03:00
Общество

В Самаре 4 ноября перекроют часть Московского шоссе

Проезд ограничат на дублере
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проезд закроют из-за проведения матча на "Самара Арене"Проезд закроют из-за проведения матча на "Самара Арене"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В следующий понедельник, 4 ноября, в Кировском районе Самары перекроют несколько дорог. Движение ограничат в районе стадиона «Самара Арена», где в этот день пройдет матч «Крылья Советов» - «Рубин».

- 4 ноября с 15:30 до 21:30 будет закрыт проезд по дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальней. Также на этом участке с 6:00 до 24:00 будет запрещена остановка транспорта, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В скором времени на дублере установят специальные дорожные знаки. Как отмечают в мэрии Самары, в понедельник также перекроют улицу Дальнюю и Проезды № 7, 8, 10 и 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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