Центральный аппарат СК России проконтролирует проверку по жалобам жителей аварийных домов в Самаре

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-01T11:23:13+03:00

По словам горожан, ни чиновники, ни УК не торопятся делать ремонт в их жилищах

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В пятницу, 1 ноября, на одном из федеральных каналов вышел в эфир сюжет о Самаре. Он был посвящен проблеме жителей десятков многоквартирных домов, которые находятся в аварийном состоянии. Там протекают крыши и уже появилась плесень, которая негативно влияет на здоровье людей. Программу эту увидели и сотрудники следственного комитета. Теперь они намерены выяснить, почему самарцы вынуждены жить в таких домах.

- СУ СК по Самарской области организована доследственная проверка по факту нарушения прав граждан. Ход и ее результаты по поручению Александра Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в пресс-службе СК России.

Насколько известно, жители аварийных домов уже не раз обращались к чиновникам, но те не спешат решать вопрос с ремонтом. Что касается управляющей компании, которая отвечает за проведение этих работ, то она не выходит на связь с жителями. Отметим, что наличие проблем в этих домах также подтвердили эксперты ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU