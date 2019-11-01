2019-11-01T11:39:45+03:00
Общество

Для борьбы с гололедом: за сутки на дороги Самары высыпали 300 тонн реагентов

Снежная погода заставила коммунальщиков работать в усиленном режиме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Мэрия Самары отчиталась о работе коммунальщиков во время снегопада, который начался в ночь на четверг, 31 октября. По данным чиновников, со снегом в две смены боролись 346 дорожных рабочих и 222 спецмашины, в числе которых погрузчики, тракторы, самосвалы, дорожные комбайны, бобкаты и мультикары.

- За сутки было израсходовано около 300 тонн реагентов: более 200 тонн «Бионорда» и 99 тонн песчано-соляной смеси. Параллельно рабочие собрали 118 кубометров бытового мусора, чтобы не допустить засора дождеприемников, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отмечают в мэрии, в предстоящие праздники ухудшение погоды не ожидается, однако по ночам возможна минусовая температура: от -1 до -6 градусов, поэтому все силы будут сосредоточены на противогололедной обработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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