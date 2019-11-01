В Самарской области мужчина на «четырнадцатой» опрокинулся в кювет и укатил с места ДТП
В четверг, 31 октября, на 25 км 120 м дороги «Осинки — Приволжье» произошло ДТП. Около 7:00 там опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-21144. После этого водитель скрылся с места аварии.
- Установлено, что за рулем легковушки находился 32-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны села Приволжье в направлении поселка Осинки, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадал пассажир «четырнадцатой» - 30-летний мужчина. Он получил травму головы, но от госпитализации отказался. Что касается водителя, то его еще пришлось поискать. После случившегося он на своем автомобиле укатил в неизвестном направлении. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU