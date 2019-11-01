2019-11-01T11:58:06+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина на «четырнадцатой» опрокинулся в кювет и укатил с места ДТП

В аварии пострадал пассажир легковушки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина не стал вызывать полицейских и сам покинул место ДТПМужчина не стал вызывать полицейских и сам покинул место ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 31 октября, на 25 км 120 м дороги «Осинки — Приволжье» произошло ДТП. Около 7:00 там опрокинулся в кювет автомобиль ВАЗ-21144. После этого водитель скрылся с места аварии.

- Установлено, что за рулем легковушки находился 32-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны села Приволжье в направлении поселка Осинки, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадал пассажир «четырнадцатой» - 30-летний мужчина. Он получил травму головы, но от госпитализации отказался. Что касается водителя, то его еще пришлось поискать. После случившегося он на своем автомобиле укатил в неизвестном направлении. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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