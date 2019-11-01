Движение трамваев № 7 до стадиона «Самара Арена» восстановили

СЕГОДНЯ 13:10 2019-11-01T13:10:04+03:00

Работы по строительству нового поворота закончили немного раньше

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 ноября, в Самаре возобновили движение трамваев № 7 до стадиона «Самара Арена». Об этом в твиттере сообщили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

- В 13:30 1 ноября возобновлено движение трамваев № 7 в направлении стадиона «Самара Арена». Добро пожаловать на борт, - отметили в ТТУ.

Напомним, движение трамваев в сторону спортобъекта было закрыто в понедельник, 28 октября, из-за работ по строительству нового поворота. Всю неделю трамвай № 7 курсировал только от Барбошиной поляны до станции метро «Победа». Завершить работы обещали к 3 ноября, но строители справились немного раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU