В Самаре юнармейцы проводят мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 13:27 2019-11-01T13:30:24+03:00

Организаторы мини-парадов отмечают, что встречи с ветеранами проходят торжественно, трогательно и по-доброму. Фото: vk.com/unarmysamara.

Они проходят с 1 по 5 ноября

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В самарском поселке Береза юнармейцы с 1 по 5 ноября проводят мини-парады для участников Великой Отечественной войны, которые не имеют возможность посетить Парад Памяти 7 ноября на площади Кубышева.

- 1 ноября отряд юнармии имени В. И. Борунова школы 164 города Самара провел мини-парады для участников Великой Отечественной войны, проживающих в поселке Береза. Это 3 встречи с участниками боев самой жестокой войны. Это дань уважения ветеранам, - отметили в юнармии Самары.

Организаторы мини-парадов отмечают, что эти встречи с ветеранами проходят торжественно, трогательно и по-доброму.

- Ветераны благодарили ребят за внимание, за то, что не забыли о них. Мы не имеем права забыть. Спасибо ветеранам за победу, за жизнь! - написали в юнармии.

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ИСТОЧНИК KP.RU