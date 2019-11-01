2019-11-01T13:32:46+03:00
Происшествия

В Самаре на улице Охотничьей 62 пожарных тушили квартиру в таунхаусе

В жилище загорелись домашние вещи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Площадь пожара составила 110 квадратных метровПлощадь пожара составила 110 квадратных метровФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В пятницу, 1 ноября, в Промышленном районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Охотничьей загорелся двухэтажный частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:16. По приезду было установлено, что в квартире таунхауса горят домашние вещи. Площадь пожара составила 110 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 12:45. На месте работали 62 человека и 16 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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