В Самаре на улице Охотничьей 62 пожарных тушили квартиру в таунхаусе

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-01T13:32:46+03:00

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В пятницу, 1 ноября, в Промышленном районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Охотничьей загорелся двухэтажный частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:16. По приезду было установлено, что в квартире таунхауса горят домашние вещи. Площадь пожара составила 110 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 12:45. На месте работали 62 человека и 16 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU