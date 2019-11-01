Стала известна судьба женщины, которая стояла на коленях на Московском шоссе в Самаре

СЕГОДНЯ 14:00 2019-11-01T14:02:20+03:00

Дама предпенсионного возраста пошла на отчаянный шаг вместе со своей собакой

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Стали известны подробности происшествия на пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова в Самаре, которое произошло утром в пятницу, 1 ноября. Напомним, там женщина встала посреди дороги на колени и выставила перед собой плакат, где говорилось о ее нежелании жить. В этом опасном мероприятии ее сопровождала собака — такса, которую она держала на поводке. К счастью, все закончилось благополучно.

- Женщину задержали сотрудники ППС. Они доставили ее в ближайший отдел полиции. Проверка показала, что это местная жительница 1965 года рождения, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В дальнейшем полицейские вызвали для женщины скорую помощь. Медики забрали ее в одно из медицинских учреждений. Сейчас ее вменяемость проверяют врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU