2019-11-01T14:18:19+03:00
Общество

Дачные автобусы в Самаре в этом году больше ходить не будут

Сезон дачных перевозок завершен
Анастасия ФИЛАТОВА
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Движение дачных автобусов возобновится в апреле 2020 годаДвижение дачных автобусов возобновится в апреле 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре завершился сезон дачных перевозок. В этом году было перевезено 743,4 тысячи человек, что на 3,5 % больше, чем в прошлом году.

- Самыми востребованными в этом сезоне были маршруты № 156 до Старосемейкинских дач, № 157 до Черновских дач, № 165 до Стромиловских дач, № 171 до СДТ «Белозерки», № 181 до СДТ «Водинка», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что последние рейсы до дач были 27 октября. Больше дачные автобусы в этом году ходить не будут. Их работа возобновится 18 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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