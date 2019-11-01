В Третьяковской галерее открылась выставка с пейзажами самарских школьников

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-01T14:39:52+03:00

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МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют об открытии специальной экспозиции в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Главный музей национального искусства России представит работы юных художников со всей страны, победителей масштабного интернет-конкурса. Два из представленных на выставке пейзажей созданы самарскими школьниками – 14-летней Софией Малышевой и 17-летним Сергеем Калягиным.

Специальная экспозиция будет работать в здании Новой Третьяковки в течение месяца параллельно с выставкой Василия Поленова. Произведения этого выдающегося пейзажиста вдохновили школьников на создание собственных работ. В течение учебного года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» — pokolenie.mts.ru — дети от 11 до 18 лет из всех регионов России бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов и создавали свои пейзажные работы для участия в большом творческом соревновании. Из тысяч направленных на конкурс изображений специалисты музея выбрали 19 лучших работ. Победителями стали ребята разных возрастов из 16 населенных пунктов России: от столицы до небольших городов. В число победителей вошли как воспитанники региональных художественных школ со специальной подготовкой, так и дети, которые учились рисунку самостоятельно.

Самара представлена в специальной экспозиции Третьяковской галерее сразу двумя работами. Одну из них – изображение самобытного здания особняка Клодта, являющегося визитной карточкой старого центра города, - создала 14-летняя София Малышева. Девочка занимается рисованием и танцами в детской студии творчества «Фантазия» более 6 лет и отлично учится в школе. Автор второй картины, 17-летний Сергей Калягин, загрузил на сайт «Поколения М» более 30 работ, среди которых – портреты, пейзажи, натюрморты и черно-белая графика. Для выставки эксперты Третьяковки отобрали один из рисунков юноши, отражающий богатство природы Самарской области.

«Современные технологии дают новые возможности во многих сферах, но особенно ценна их роль в онлайн-образовании и творческом развитии детей. Благодаря нашей уникальной платформе «Поколение М», объединяющей цифровые сервисы и экспертизу признанных мастеров культуры и искусства, миллионы детей со всей страны уже получили возможность сделать первые шаги в творчестве или повысить свой уровень мастерства, причем не выходя из дома и совершенно бесплатно. Я очень рад, что ребята из Самарской области не только активно участвуют в нашем проекте, но и ежегодно оказываются в числе победителей», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

«Уже третий год совместно с МТС мы реализуем благотворительный проект «Поколение М», и наш опыт подтверждает, что цифровые инструменты позволяют не только сделать образовательные программы доступными даже в самых удаленных регионах России, но и вовлечь молодую аудиторию, которая особенно живо реагирует на то, что происходит в сети. Каждый год мы получаем все больший отклик от участников, и видим среди них авторов с высоким потенциалом. Надеемся, что для ребят-победителей проект станет мощным стимулом для дальнейшего развития и поможет в будущем на их творческом пути», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

МТС и Третьяковская галерея совместно работают в направлении творческого развития детей и подростков в регионах России в рамках заключенного в 2017 году соглашения о сотрудничестве. Пейзажная экспозиция «Поколения М» стала вторым из реализованным проектов. Первым выставочным проектом стала экспозиция «Авангардист Поколения М», которая была открыта в 2018 году и продемонстрировала работы 20 юных художников России.

ИСТОЧНИК KP.RU