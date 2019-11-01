В центре Самары хотят создать аллею памяти полководцев Победы

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-01T18:00:48+03:00

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В ближайшее время в столицы Самарской области может появиться новый мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн.

- С мэром Еленой Лапушкиной осмотрели места под будущую аллею полководцев, - написал в своем Twitter народный избранник. - Одним из вариантов размещения может стать аллея за площадью Славы - напротив здания правительства.

На будущей аллее установят шесть бюстов советских полководцев времен Второй мировой войны, которые в разное время проходили службу в Самаре/Куйбышеве. Проект уже обсудили с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Так же его собираются поддержать в Российском военно-историческом обществе.

ИСТОЧНИК KP.RU