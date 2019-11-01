2019-11-01T18:06:10+03:00
Общество

Владимир Кошелев выступил на форуме «Управление и контроль строительства»

Основной проблемой бизнесмене назвал отсутствие переходных положений при изменении норм, регулирующих строительную деятельность
Борис БРИТВА
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Кошелев предложил использовать переходные положения как инструмент поддержания стабильного развития строительной отраслиКошелев предложил использовать переходные положения как инструмент поддержания стабильного развития строительной отрасли
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Председатель комитета по строительству «Деловой России», член координационного совета Владимир Кошелев выступил на пленарной сессии форума «Управление и контроль строительства» в Москве.

В сессии также приняли участие заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и ЖКХ РФ Ольга Дашкова, начальник Департамента строительства и управления проектами «Газпромбанк» Николай Пешков, управляющий директор Управления по работе с активами ГК «ВЭБ.РФ» Магомед Газдиев, генеральный директор ТПУ «Нагатинская» (ГК «Киевская площадь») Алексей Рогозин, генеральный директор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев.

Владимир Кошелев в своем выступлении подчеркнул, что тема форума актуальна не только для бизнеса, так как ситуация в строительной отрасли оказывает влияние на всю экономику страны. Основной проблемой Владимир Кошелев назвал отсутствие переходных положений при изменении норм, регулирующих строительную деятельность. В частности, не устанавливается, что к уже реализуемым проектам должны применяться старые правила.

«Недавно проведенная реформа долевого строительства показала, как постепенно можно перевести действующие проекты строительства на новые правила. А все потому, что были правильно сформулированы переходные положения в законодательстве. К сожалению, это редкий случай. Негативный пример - изменение НДС с 18 до 20%, которое повлекло корректировку финансовой модели многих проектов. А также изменение классификатора видов разрешенного использования земельного участка, которое затормозило реализацию проектов минимум на полгода и потребовало их дополнительного финансирования. Таким образом, бизнесу сложно спрогнозировать корректировки в управлении проектами при возможных изменениях в законодательстве», - объяснил Владимир Кошелев.

Вторая важная проблема - изменение мер государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов. На первоначальном этапе инвестор просчитывает финансовую модель с учетом поддержки и перспектив ее долгосрочности. Отсутствие предсказуемых перспектив снижает привлекательность проектов для инвестора.

Владимир Кошелев предложил использовать переходные положения как инструмент поддержания стабильного развития строительной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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