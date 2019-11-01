Депутат Самарской губдумы предложил, чтобы из бюджета региона выделялись деньги на поддержку эко-волонтеров

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-01T18:36:42+03:00

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В пятницу, 1 ноября в Самарской губернской думе прошел региональный экологический форум «Хранители природы», на котором собралось около 400 участников. Среди присутствующих были волонтеры, эксперты, представители федерального добровольчества и минприроды РФ.

В рамках работ секций вырабатывались пути решения, а также идеи по улучшению экологической ситуации в регионе. Так, во время дискуссий, участники отметили недостаточное внимания профильных министерств к такой проблеме, как повышение лесистости в Самарской области. Особенно остро ситуация обстоит в Тольятти, где до сих пор не восстановлены леса, выгоревшие во время пожаров в 2010 году.

Решался вопрос с развитием волонтерского экологического движения в регионе, ведь зачастую именно общественники первыми бьют тревогу, когда природа оказывается в опасности. Так, именно активисты из народа этим летом выявили и помогли задержать поджигателя леса в Тольятти. С предложением выделять средства для волонтерских движений из регионального бюджета выступил депутат Самарской губернской думы, руководитель федерального партийного проекта «Чистая страна» в Самарской области Денис Волков.

- Очень хорошо, что в регионе есть много молодых людей, неравнодушных к экологическим проблемам. Готовых не только помогать в патрулировании лесов и рек, проводить субботники, но и реализующих собственные, достаточно масштабные эко-проекты. То, что на сегодняшнем мероприятии был аншлаг, говорит о высокой вовлеченности молодежи в экологическую проблематику. Считаю, что ребят надо стимулировать и оказывать им организационную поддержку. Сейчас идет обсуждение параметров бюджета на следующий год, считаю, что нужно предусмотреть средства на эти цели. Может быть, рассмотреть возможность перераспределения с других, менее эффективных мероприятий, которые реализуют профильные министерства. И я планирую выйти с этой инициативой, как депутат, - заявил Денис Волков.

Напомним, что ранее Денис Волков раскритиковал некоторые мероприятия программы по охране окружающей среды, которую реализует министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. В частности, критике подвергся экологический паспорт региона, на ведение которого ежегодно выделяется миллион рублей из бюджета, а также газета «Живая Вода», на выпуск которой тратят порядка 400 тыс. рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU