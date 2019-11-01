2019-11-01T19:46:40+03:00
Общество

Хэдлайнером концерта на День народного единства в Самаре станет Юлианна Караулова

Выступит звезда на набережной
Кирилл КАРИМОВ
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Появилась подробная программа празднования Дня народного единства в Самаре. Так, приглашенной звездой станет певица Юлианна Караулова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Полная программа 4 ноября в Самаре выглядит так:

10:00 — открытие интерактивных выставок и конкурсных площадок;

11:00 —митинг;

11:20 — старт забега «Самарская миля»;

11:20 — концерт «Россия объединяет» с участием творческих, спортивных коллективов и солистов Самары, национальных ансамблей песни и танца Самарской области. Именно на нем выступит певица Юлианна Караулова;

11:45 —танцевальный флешмоб #ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ на склоне площади Славы.

На набережной будет работать гастрономическая выставка-ярмарка «Самарский дом». Горожан зовут принять участие в создании арт-инсталляции «Историческая реконструкция события 1612 года», посетить выставку вооружения и полевую кухню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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