Хэдлайнером концерта на День народного единства в Самаре станет Юлианна Караулова
Появилась подробная программа празднования Дня народного единства в Самаре. Так, приглашенной звездой станет певица Юлианна Караулова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Полная программа 4 ноября в Самаре выглядит так:
10:00 — открытие интерактивных выставок и конкурсных площадок;
11:00 —митинг;
11:20 — старт забега «Самарская миля»;
11:20 — концерт «Россия объединяет» с участием творческих, спортивных коллективов и солистов Самары, национальных ансамблей песни и танца Самарской области. Именно на нем выступит певица Юлианна Караулова;
11:45 —танцевальный флешмоб #ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ на склоне площади Славы.
На набережной будет работать гастрономическая выставка-ярмарка «Самарский дом». Горожан зовут принять участие в создании арт-инсталляции «Историческая реконструкция события 1612 года», посетить выставку вооружения и полевую кухню.
ИСТОЧНИК KP.RU