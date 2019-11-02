2019-11-02T08:22:08+03:00
Происшествия

Сработала пожарная сигнализация: в Самаре из ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали 170 человек

Сигнал о тревоге поступил примерно за полчаса до закрытия торгового центра
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий Минюк / Самара LifeФото: Дмитрий Минюк / Самара LifeФото: vk.com
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Вечером в пятницу, 1 ноября, посетителям торгового центра "Парк Хаус" на Московском шоссе в Самаре пришлось срочно покинуть здание. Там сработала пожарная сигнализация.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 21:26. На место были направлены пожарные подразделения. Они проверили помещения и никакого горения не обнаружили. Установлено, что в подвале произошло короткое замыкание светильника без последующего горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, из здания было эвакуировано 170 человек. Никто из них не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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