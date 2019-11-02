Присмотрит за транспортом в Москве: прокурора Тольятти перевели на новое место работы

СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-02T08:50:53+03:00

Альберт Москалев проработал в Автограде больше двух лет

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В прокуратуре Тольятти произошли кадровые перестановки. Ведомство осталось без руководителя. Дело в том, что Альберта Москалева перевели в Москву.

- Альберт Мокалев переходит на пост руководителя управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Она занимается надзором за исполнением законов на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также в сфере таможенной деятельности, - сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

Напомним, что Альберт Москалев возглавил прокуратуру Автограда в апреле 2017 года. До этого он трудился в прокуратуре города Дубны Московской области. Отметим, что в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре Альберт Москалев будет трудиться вместе с бывшим прокурором Самарской области Константином Букреевым, который покинул свой пост в начале октября.

ИСТОЧНИК KP.RU