Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях разгромил «Буран» со счетом 6:2

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-02T11:35:46+03:00

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В пятницу, 1 ноября, в Воронеже прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между самарским ХК ЦСК ВВС и местным «Бураном». Встреча вышла довольно боевой, не обошлось без драк, но как бы не боролись хозяева площадки, вырвать победу у самарцев они не смогли. «Летчики» обыграли противника со счетом 6:2.

Счет в матче был открыт на 15 минуте. Отличился игрок ЦСК ВВС Тимур Хафизов. После этого самарцы пропустили одну шайбу, но быстро вернули себе лидерство. На 19 минуте ворота хозяев поразил Скворцов, на 35 минуте — Голубович, а на 40 минуте — Степаненко. На 45 минуте матча игроки «Бурана» смогли прорвать оборону «летчиков» и забили вторую шайбу. Однако до конца матча самарцы не дали больше воронежцам поразить свои ворота. При этом сами опечалили их голкипера еще два раза: на 51 минуте забросил шайбу Хафизов, а на 58 минуте — Гареев.

Эта победа позволила ЦСК ВВС добыть себе два очка. Сейчас команда находится на 7 строчке в турнирной таблице. Как сообщает пресс-служба клуба, следующий матч самарцы проведут в воскресенье, 3 ноября, в Тамбове против местного одноименного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU