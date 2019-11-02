2019-11-02T12:05:21+03:00
Общество

Самарцев после спектаклей будет развозить по домам автобус № 17

Этот маршрут добавили специально для жителей Куйбышевского района
Анастасия ФИЛАТОВА
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После спектаклей автобус № 17 будет ждать пассажиров на улице ГалактионовскойПосле спектаклей автобус № 17 будет ждать пассажиров на улице ГалактионовскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре появился еще один «театральный» маршрут. В ряды автобусов, которые развозят зрителей после спектаклей в Самарском академическим театре оперы и балета и в Самарском академическом театре драмы имени Горького, добавили маршрут № 17.

- Данный автобус был введен специально для жителей Куйбышевского района. Он будет ходить через Хлебную площадь до остановки 113 км. По окончании спектаклей автобус № 17 будет ждать пассажиров на улице Галактионовской на участке от улицы Рабочей до улицы Красноармейской, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Этот маршрут начал работать как «театральный» с пятницы, 1 ноября. В течение этого месяца он будет ходить по следующему расписанию: 3 ноября в 20:30, 10 ноября в 20:30, 13 ноября в 21:20, 16 ноября в 21:45, 19 ноября в 21:20 и 27 ноября в 21:50. Напомним, что после спектаклей самарцы смогут добраться до дома еще и на автобусах №№ 1, 2, 34, 47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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