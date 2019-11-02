2019-11-02T12:47:51+03:00
Общество

В Самаре в течение месяца будут перекрывать дороги из-за работ на газовых сетях

Ограничения затронут улицы Сокскую, Серноводскую и переулок Рылеева
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автомобилистам придется искать пути объезда перекрытых участковАвтомобилистам придется искать пути объезда перекрытых участковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре весь ноябрь будут перекрывать дороги из-за строительно-монтажных работ на газовых сетях. Ограничения коснутся улиц Сокская, Серноводская и переулка Рылеева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 8:00 5 ноября до 24:00 15 ноября нельзя будет проехать по улице Сокской в районе дома № 182 на участке длиной 15 метров и по улице Серноводской в районе дома № 41 на участке протяженностью 15 метров.

С 8:00 11 ноября до 24:00 18 ноября будет закрыто движение по переулку Рылеева от дома № 14 до улицы Степана Халтурина. С 00:00 19 ноября до 24:00 26 ноября — по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома № 55 по улице Неверова, а с 00:00 27 ноября до 24:00 6 декабря — по переулку Рылеева от улицы Нечаевской до улицы Землевольческой. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» завершила выездную серию победой над «Тамбовом»
В Самаре неопытная автомобилистка сбила пенсионерку и протаранила киоск
Самарцев после спектаклей будет развозить по домам автобус № 17
Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях разгромил «Буран» со счетом 6:2
В Южном городе добавят рейсов автобусам № 109 и 109к
В Самаре водитель "Оки" нарушил ПДД и устроил аварию с тремя автомобилями
В Самаре в парке Гагарина начали раздавать бесплатный Wi-Fi
В Самарской области появится филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина
Присмотрит за транспортом в Москве: прокурора Тольятти перевели на новое место работы
Сработала пожарная сигнализация: в Самаре из ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали 170 человек
«Вылетел стремительно»: появилось видео с регистратора, который снял момент страшного ДТП под Самарой
«Крузак» расплющил «Ладу» с семьей: появилось фото с места аварии под Самарой, в которой погибли четыре человека
Хэдлайнером концерта на День народного единства в Самаре станет Юлианна Караулова
Депутат Самарской губдумы предложил, чтобы из бюджета региона выделялись деньги на поддержку эко-волонтеров
В жутком ДТП под Самарой погибли четыре человека
Владимир Кошелев выступил на форуме «Управление и контроль строительства»
В центре Самары хотят создать аллею памяти полководцев Победы