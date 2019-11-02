В Самаре в течение месяца будут перекрывать дороги из-за работ на газовых сетях

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-02T12:47:51+03:00

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В Самаре весь ноябрь будут перекрывать дороги из-за строительно-монтажных работ на газовых сетях. Ограничения коснутся улиц Сокская, Серноводская и переулка Рылеева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 8:00 5 ноября до 24:00 15 ноября нельзя будет проехать по улице Сокской в районе дома № 182 на участке длиной 15 метров и по улице Серноводской в районе дома № 41 на участке протяженностью 15 метров.

С 8:00 11 ноября до 24:00 18 ноября будет закрыто движение по переулку Рылеева от дома № 14 до улицы Степана Халтурина. С 00:00 19 ноября до 24:00 26 ноября — по переулку Рылеева от Ташкентского переулка до дома № 55 по улице Неверова, а с 00:00 27 ноября до 24:00 6 декабря — по переулку Рылеева от улицы Нечаевской до улицы Землевольческой. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU