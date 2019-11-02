2019-11-02T13:07:54+03:00
Происшествия

В Самаре неопытная автомобилистка сбила пенсионерку и протаранила киоск

К счастью, серьезных травм никто не получил
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автомобилистка наехала на пешехода при повороте во дворАвтомобилистка наехала на пешехода при повороте во дворФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в пятницу, 1 ноября, на Пугачевском тракте. Там под колесами автомобиля Hyundai Getz пострадала 70-летняя пенсионерка.

- За рулем иномарки находилась 44-летняя женщина. Она получила права только в июле этого года. Автомобилистка наехала на пешехода напротив дома № 27 по Пугачевскому тракту, когда начала поворачивать в сторону дворового проезда, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Сбив пенсионерку, автомобилистка продолжила движение и врезалась в металлический киоск по продаже питьевой воды. В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми самостоятельно обратилась в больницу. Медики оказали женщине необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» завершила выездную серию победой над «Тамбовом»
В Самаре в течение месяца будут перекрывать дороги из-за работ на газовых сетях
Самарцев после спектаклей будет развозить по домам автобус № 17
Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях разгромил «Буран» со счетом 6:2
В Южном городе добавят рейсов автобусам № 109 и 109к
В Самаре водитель "Оки" нарушил ПДД и устроил аварию с тремя автомобилями
В Самаре в парке Гагарина начали раздавать бесплатный Wi-Fi
В Самарской области появится филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина
Присмотрит за транспортом в Москве: прокурора Тольятти перевели на новое место работы
Сработала пожарная сигнализация: в Самаре из ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали 170 человек
«Вылетел стремительно»: появилось видео с регистратора, который снял момент страшного ДТП под Самарой
«Крузак» расплющил «Ладу» с семьей: появилось фото с места аварии под Самарой, в которой погибли четыре человека
Хэдлайнером концерта на День народного единства в Самаре станет Юлианна Караулова
Депутат Самарской губдумы предложил, чтобы из бюджета региона выделялись деньги на поддержку эко-волонтеров
В жутком ДТП под Самарой погибли четыре человека
Владимир Кошелев выступил на форуме «Управление и контроль строительства»
В центре Самары хотят создать аллею памяти полководцев Победы