В Самаре неопытная автомобилистка сбила пенсионерку и протаранила киоск

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-02T13:07:54+03:00

Автомобилистка наехала на пешехода при повороте во двор Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в пятницу, 1 ноября, на Пугачевском тракте. Там под колесами автомобиля Hyundai Getz пострадала 70-летняя пенсионерка.

- За рулем иномарки находилась 44-летняя женщина. Она получила права только в июле этого года. Автомобилистка наехала на пешехода напротив дома № 27 по Пугачевскому тракту, когда начала поворачивать в сторону дворового проезда, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Сбив пенсионерку, автомобилистка продолжила движение и врезалась в металлический киоск по продаже питьевой воды. В результате ДТП пешеход получила травмы, с которыми самостоятельно обратилась в больницу. Медики оказали женщине необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU