Хоккейная «Лада» завершила выездную серию победой над «Тамбовом»

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-02T13:51:43+03:00

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Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» завершил выездную серию победой. В пятницу, 1 ноября, команда из Автограда играла в Тамбове против местного одноименного клуба. Тольяттинцы обошли гостей со счетом 4:2.

Первыми ворота противника распечатали хозяева ледовой площадки. Однако долго в лидерах не задержались. На 13 минуте матча ответный гол забил игрок «Лады» Юрий Назаров. Во втором периоде оформил дубль Артурс Озолиньш, что позволило тольяттинцам вырваться вперед. В третьем периоде команды вновь обменялись по одной шайбе. У «Лады» отличился Алексей Мастрюков. Обойти гостей тамбовчанам так и не удалось.

Напомним, что сейчас «Лада» занимает второе место в турнирной таблице. Как сообщает пресс-служба клуба, следующую игру тольяттинцы проведут дома во вторник, 5 ноября. Им предстоит сразиться с ХК «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU