В Самарской области Peugeot вылетел с трассы в кювет, снес опору и опрокинулся

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-02T15:37:20+03:00

Водитель иномарки не справился с управлением и оказался в кювете Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в пятницу, 1 ноября, на 2 км дороги «Самара — Бугуруслан — Березняки» произошло серьезное ДТП. В 20:45 там улетел в кювет Peugeot 406 с номерами Оренбургской области.

- 32-летний автомобилист, двигаясь со стороны трассы «Самара — Бугуруслан» в направлении поселка Березняки, не справился с управлением и съехал в правый кювет. После этого иномарка наехала на опору ЛЭП и опрокинулась, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пострадал 45-летний пассажир иномарки, который проживает в Кинель-Черкасском районе. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии.

Опора после удара рухнула на землюФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU