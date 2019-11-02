2019-11-02T15:53:57+03:00
Происшествия

Под Самарой водитель «Калины» влетел на «встречке» в Hyundai и погиб

В результате ДТП пострадали еще два человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас полицейские разбираются в деталях ДТПСейчас полицейские разбираются в деталях ДТПФото: Архив "КП"
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Днем в субботу, 2 ноября, на 42 км трассы «СамараБугуруслан» произошло смертельное ДТП. Там в 15:30 столкнулись Hyundai Elantra и «Лада Калина». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительным данным, 34-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. От полученных травм автомобилист скончался на месте, - рассказали полицейские.

Также в аварии пострадали еще два человека: 29-летняя пассажирка «Калины» и 24-летний водитель Hyundai. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. По факту ДТП будет проведена проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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