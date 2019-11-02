Погода на ноябрь 2019 в Самарской области: последний месяц осени будет теплее обычного

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-02T16:40:52+03:00

Синоптики дали свой прогноз на то, какая погода будет в Самарской области в ноябре 2019

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Погода в ноябре 2019 года в Самарской области выдастся относительно теплой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в этот месяц будет немного выше, чем обычно. Что касается осадков, то впереди самарцев ждет не только снег, но и возвращение дождя.

- Средняя за месяц температура воздуха в ноябре ожидается -1,4...-3,1°С, что на 0,6-1,2°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы, - сообщили в Приволжском УГМС.

Если говорить о погоде на предстоящие несколько дней, то в праздники в регионе будет морозно и почти без осадков, по ночам возможна гололедица, а днем будет держаться плюсовая температура. По прогнозам Гидрометцентра России, в среду, 6 ноября, в Самарскую область может нагрянуть дождь, зато станет немного теплее. Воздух прогреется до 12°С. В четверг, 7 ноября, температура воздуха опустится на два градуса и также возможен дождь. В пятницу, 8 ноября, тоже ожидается дождливая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU