2019-11-02T18:39:05+03:00
Происшествия

Безработный тольяттинец согласился стать «директором» фирмы и попал на 8 месяцев исправительных работ

За незаконную помощь мужчине заплатили 10 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинец попал под суд, став фиктивным директором фирмыТольяттинец попал под суд, став фиктивным директором фирмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти суд вынес обвинительный приговор безработному и ранее судимому 31-летнему местному жителю. Его наказали за то, что он согласился стать фиктивным директором фирмы.

- Мужчина согласился на предложение незнакомца дать свой паспорт для удостоверения нотариусом фиктивной сделки купли-продажи уставного капитала фирмы и смены ее директора. На самом деле он не собирался руководить этой организацией. Мужчина сделал это за вознаграждение в 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал тольяттинца виновным по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» и назначил ему 8 месяцев исправительных работ. Также ежемесячно с его заработка будут удерживаться по 6% в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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