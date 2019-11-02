Чуть-чуть не дотянула: Самара не попала в список городов с благоприятной городской средой

СЕГОДНЯ 19:44 2019-11-02T19:48:30+03:00

Столица региона набрала 163 балла, а для того, чтобы считаться комфортной для жизни, нужно было «заработать» 180 баллов

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Министерство строительства России обнародовало первый в стране индекс качества городской среды за 2018 год. Всего в рейтинг попали 1114 городов. Их объединили по количеству населения. Самара среди 15 городов-миллионников заняла 9 место.

Качество городской среды столицы 63 региона оценили в 163 балла из 360 возможных. При этом благоприятными считаются города с индексом 180 баллов. Лидеры рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург — набрали по 276, 238 и 191 баллу соответственно. Наименее благоприятная среда оказалась в Волгограде (116 баллов) и в Омске (104 балла). Средний же балл качества городской среды среди крупнейших городов страны составил 176,1.

Как отметил глава минстроя РФ Владимир Якушев, полученные данные будут учитываться при определении размера финансирования регионов из федерального бюджета. Деньги будут направляться на создание в городах комфортной, современной и безопасной среды. Также чиновник добавил, что к 2024 году количество городов с благоприятной средой должно стать не менее 676, а среднее значение индекса — как минимум 212 баллов.

Индекс городской среды городов-миллионников

ИСТОЧНИК KP.RU