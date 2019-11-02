2019-11-02T20:44:43+03:00
Спорт

Женская баскетбольная «Самара» дебютировала в Суперлиге-2 с победы

Девушки обыграли команду «Динамо-Энергия» из Иваново
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Женская баскетбольная команда «Самара» успешно дебютировала в Суперлиге-2. В субботу, 2 ноября, девушки провели свой первый матч в турнире. Их противником стала команда «Динамо-Энергия» из Иваново. Встреча прошла в столице 63 региона и завершилась победой самарчанок.

Первые очки «Самара» набрала через 4 секунды после начала матча. Отличилась Яна Митрофанова. Однако после этого самарчанки сильно сдали. Первый период завершился со счетом 14:25 в пользу «Динамо-Энергия». Во втором периоде хозяйки площадки немного сократили отставание, но все еще оставались позади противниц. На большой перерыв команды ушли со счетом 36:43.

В третьем периоде самарчанки вплотную придвинулись к гостьям — 54:56, но так и не смогли их перегнать. Сравняли счет баскетболистки «Самары» только на 4 минуте заключительного периода. После этого команду вывела вперед Ирина Киселева. За две минуты до конца матча самарчанки вели уже с преимуществом в 8 очков. Завершилась же встреча со счетом 72:65 в пользу «Самары».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, в воскресенье, 3 ноября, команды проведут в столице 63 региона второй матч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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