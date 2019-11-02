2019-11-02T21:51:20+03:00
Общество

В Самаре чиновников через суд заставляют снести опасные дома в Промышленном районе

Эти здания находятся в полуразрушенном состоянии и уже давно признаны аварийными
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд обязал департамент управления имуществом Самары демонтировать аварийные домаСуд обязал департамент управления имуществом Самары демонтировать аварийные дома
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В Самаре прокуратура добивается сноса нескольких домов в Промышленном районе. Их признали аварийными, но чиновники не спешат организовывать работы по демонтажу зданий.

- На основании заключения межведомственной комиссии администрации Промышленного района и распоряжения первого замглавы Самары дома по следующим адресам: улица Свободы, 118А; Московское шоссе, 270, строение 6, литера Ф, Ф1, Ф2, ф, ф2; Томашев Колок, 25 — признаны аварийными и подлежат сносу, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поскольку никаких работ по их сносу до сих пор не ведется, то прокуроры обратились с иском в суд. В итоге служители Фемиды поддержали их и обязали департамент управления имуществом Самары оградить аварийные дома, а потом демонтировать их и вывезти оттуда весь строительный мусор. Пока решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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