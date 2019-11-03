2019-11-03T08:18:34+03:00
Общество

После праздников в Самарской области потеплеет

Воздух будет прогреваться до плюсовых температур
Александра БУДАЕВА
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Дождей в первые дни ноября пока не прогнозируютДождей в первые дни ноября пока не прогнозируютФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня в Самаре и области ожидается весьма прохладная погода: от -1°Cдо +3°C, ночью похолодает -8 °C, горожан предупреждают о гололедице.

Завтра, 4 ноября температура воздуха останется примерно такой же, как и сегодня, зато 5 ноября, во вторник, в регионе ожидается потепление: подует юго-западный ветер, воздух местами прогреется до +6°C, при этом дождя не обещают.

- Ранее в регионе "хозяйничал" циклон,именно он обеспечивал морозную погоду, - говорят в Приволжском УГМС. - Но в начале недели температурный фон начнет постепенно повышаться, дневные температуры воздуха станут в основном положительными.

По данным синоптиков, за последние 30 лет наблюдалось всего 7 холодных ноябрей (последний из них был в 2011 году) и 9 аномально теплых месяцев (в 2010 температура была в среднем на 5-7 градусов выше нормы).

Обычно так называемый устойчивый снежный покров в регионе наблюдается в период с 16 по 25 ноября. Когда снег ляжет в этом году, пока не ясно. Ожидается, что "по расписанию".

ИСТОЧНИК KP.RU

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