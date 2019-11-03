2019-11-03T08:49:03+03:00
Общество

"Невозможное возможно": Филипп Киркоров поддержал самарских студентов

Ребята делали номер для «Студенческой осени» и попросили артиста помочь им. Что он и сделал
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Артист записал видеообращение к самарским студентамАртист записал видеообращение к самарским студентамФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Самарские студенты смогли "достучаться" в соцсетях до самого Филиппа Киркорова. Как рассказал один из участников этой затеи порталу "ПроГород", команда филологического факультета делала номер под песню "Шика дам" и решили попросить поддержки у ее исполнителя. В Instagram Киркорова под его постами участники команды начали писать одинаковые комментарии с просьбой о помощи. В итоге артист прислал им в ответ 30-секундное видео.

- Невозможное возможно, и это факт, - заявил на видео Филипп Киркоров. - Надо всегда верить в самое несбыточное, и оно обязательно произойдет. Филфак, ребята, Самарский государственный социально-педагогический университет, я даже не сомневаюсь, что у вас будет бомбезный номер, номер-лауреат. Потому что по-другому быть не может, если с вам Филипп Киркоров. А я с вами. Так что не подведите, всего вам самого хорошего и победы.

Видеообращение артиста действительно помогло команде они стали лауреатами в трех номинациях. А вот что Киркоров на видео настоящий - поверили далеко не все зрители. Хотя жюри затею оценило и команду за это наградило.

Киркоров обращение к самарским студентам.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре иномарка сбила старика
Рынок на Авроре/ Аэродромной сравняли с землей
На первый-второй рассчитай-сь! В Самарской области будут выяснять численность бобров, норок и выдр
Приставили к голове пистолет: житель Тольятти пытался продать телефон, но стал жертвой разбойного нападения
После праздников в Самарской области потеплеет
"Я очень разволновался, когда узнал": Дмитрий Азаров встретился детьми, которые попали в ДТП под Самарой
В Самаре чиновников через суд заставляют снести опасные дома в Промышленном районе
В Самарской области "Ларгус" опрокинул микроавтобус с 8 детьми в салоне
Женская баскетбольная «Самара» дебютировала в Суперлиге-2 с победы
Чуть-чуть не дотянула: Самара не попала в список городов с благоприятной городской средой
Безработный тольяттинец согласился стать «директором» фирмы и попал на 8 месяцев исправительных работ
Остался один в «грязном болоте»: в Самарской области спасли с обмелевшего озера замерзающего лебедя
Погода на ноябрь 2019 в Самарской области: последний месяц осени будет теплее обычного
Под Самарой водитель «Калины» влетел на «встречке» в Hyundai и погиб