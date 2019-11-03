"Невозможное возможно": Филипп Киркоров поддержал самарских студентов

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-03T08:49:03+03:00

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Самарские студенты смогли "достучаться" в соцсетях до самого Филиппа Киркорова. Как рассказал один из участников этой затеи порталу "ПроГород", команда филологического факультета делала номер под песню "Шика дам" и решили попросить поддержки у ее исполнителя. В Instagram Киркорова под его постами участники команды начали писать одинаковые комментарии с просьбой о помощи. В итоге артист прислал им в ответ 30-секундное видео.

- Невозможное возможно, и это факт, - заявил на видео Филипп Киркоров. - Надо всегда верить в самое несбыточное, и оно обязательно произойдет. Филфак, ребята, Самарский государственный социально-педагогический университет, я даже не сомневаюсь, что у вас будет бомбезный номер, номер-лауреат. Потому что по-другому быть не может, если с вам Филипп Киркоров. А я с вами. Так что не подведите, всего вам самого хорошего и победы.

Видеообращение артиста действительно помогло команде они стали лауреатами в трех номинациях. А вот что Киркоров на видео настоящий - поверили далеко не все зрители. Хотя жюри затею оценило и команду за это наградило.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/741677" frameborder="0"></iframe> Киркоров обращение к самарским студентам.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU