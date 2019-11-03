Приставили к голове пистолет: житель Тольятти пытался продать телефон, но стал жертвой разбойного нападения

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-03T09:11:32+03:00

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Самарские полицейские нашли и задержали двух парней, которые 24 октября напали на жителя Тольятти. Последний занимается торговлей телефонами, покупателей находит через соцсети. Одна из встреч, которая должна была закончиться выгодной сделкой, пошла не по тому сценарию:

- Мы встретились на парковке возле торгового центра, - объяснял впоследствии предприниматель полиции. - В автомобиль ко мне сели двое, один из них приставил к моей голове пистолет, а второй выхватил у меня из рук телефон. Они сбежали, не заплатив. Просто сели в свою машину и уехали.

Мужчина обратился в полицию, по горячим следам задержать подозреваемых не удалось, но силовики выяснили, что те, скорее всего, уехали в Ульяновскую область.

- Во-первых, были изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных возле торгового центра и на дорогах, по которым могли ехать подозреваемые, - рассказали в областной полиции. - Во-вторых, удалось найти и опросить очевидцев произошедшего, после чего наши сотрудники проверили точки сбыта краденного и отработали всех, кто ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за подобные преступления.

В итоге силовики вышли на двух жителей Димитровграда - они уже имеют судимости за привычку присваивать чужое. Самарские полицейские отправились в Ульяновскую область, где и провели их задержание. Молодые люди, которых вернули в Тольятти на полицейской машине, отрицать вину не стали.

- Задержанные признали вину в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием, - комментируют ход расследования в полиции. -Телефон они заложили в ломбард, а деньги потратили. В настоящее время приняты меры по возвращению имущества законному владельцу.

На "гастролеров" возбудили уголовное дело по статье "Разбой", обоих на время следствия отправили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU